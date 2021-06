TG RAI, Viola già alla ricerca del nuovo tecnico

Fiorentina-Mendes-Gattuso, un rapporto sempre più difficile. In questi ultimi minuti, come riporta l'inviata del TGR Rai Sara Meini, si vivono momenti di alta tensione in casa Fiorentina. Le parti di comune accordo potrebbero non depositare il contratto già firmato in Lega. La società viola intanto è già alla ricerca di un nuovo allenatore che sostituisca l'uscente Gattuso.

