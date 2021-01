STADIO, La Viola è ai piedi di Vlahovic. E adesso...

Anche l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina dedica spazio a Dusan Vlahovic e al rendimento che la punta serba sta avendo in queste ultime partite con la maglia viola: il classe 2000 ha concluso un 2020 di rincorsa, segnando nelle ultime tre gare dell'anno e portandosi nel 2021 due importanti fattori dai quali ripartire, ovvero la fiducia indiscussa della società e la continuità nel segnare. Non è un caso sul mercato la Fiorentina sta andando alla ricerca di una punta che non "cozzi" con il talento dell'ex Partizan e dunque non certo un bomber che possa oscurare quello che in poco tempo è diventato il capocannoniere della squadra. Adesso il prossimo obiettivo di Dusan è andare in gol contro il Bologna del suo connazionale Mihajlovic, confermandosi il cecchino delle ultime uscite con la Fiorentina. Il tutto con uno sguardo sempre attento al rinnovo.