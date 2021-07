STADIO, Callejon rimarrà: la Viola ormai ha deciso

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio propone questa mattina un approfondimento su uno dei giocatori che nella scorsa stagione ha deluso più di altri ma che, con l'inizio della nuova annata, è pronto a rilanciarsi: Josè Maria Callejon. Come spiega il quotidiano, sullo spagnolo dbbi non ce ne sono stati e, salvo casi imponderabili, Callejon rimarrà a Firenze. Un segnale preciso, un indizio altrettanto indicativo, con una certezza in più che la Fiorentina ora gli può dare: il modulo tattico. Stavolta sarà (è) quello che meglio lo rappresenta e gli consentirà di giocare su quella fascia in cui decine di volte è stato il valore aggiunto. Da metà campo in avanti, nel 4-3-3 di Italiano fatto apposta per esaltarne le caratteristiche che solo nella fetta di carriera partenopea gli avevano permesso di disputare ben 350 partite, con il contorno soprattutto di 82 gol e 78 assist. Il contratto dell'ex Napoli prevede un altro anno e l’opzione per quello successivo: vale la pena riprovarci insieme.