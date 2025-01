SKY, Viola torna su Zaniolo: contatti con Dea e agenti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Zaniolo è sempre nel mirino della Fiorentina: come riporta in questi minuti SkySport, sono stati riavviati i contatti con l’Atalanta (che punta Daniel Maldini) per il classe '99, cresciuto nel vivaio gigliato e trattato già la scorsa estate prima che l’ex Roma passasse all’Atalanta. La società di Commisso ha riavviato i contatti con l’entourage del giocatore e con i nerazzurri.