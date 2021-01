SKY, Conti ha accettato i viola: le cifre dell'affare

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda l'asse tra Milan-Fiorentina per Andrea Conti. Nonostante le dichiarazioni di Stefano Pioli, che in conferenza stampa aveva allontanato le voci riguardo una cessione del terzino rossonero, il 26enne è nel mirino della Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky Sport, nelle prossime ore è in programma un appuntamento di mercato tra i viola e l’agente del giocatore. Si cerca l'accordo per quanto riguarda la formula del trasferimento e le cifre: si discuterà per un prestito con obbligo di riscatto a circa 7 milioni da esercitare dopo 18 mesi (dettagli questi che verranno affrontati con attenzione proprio nell'incontro di domani tra l'agente di Conti e la Fiorentina). Il Milan intanto ha dato l’ok alla cessione e anche il giocatore si è detto disponibile alla partenza, accettando la destinazione viola.

