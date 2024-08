REP. FI., Dal mercato la Viola sogna Kostic e Adli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È stato un fine settimana intenso per la Fiorentina, sia sul campo che sul fronte del calciomercato. Dopo la cessione di Nico Gonzalez per 38 milioni di euro, la dirigenza viola ha avviato trattative con la Juventus per portare Filip Kostic, esterno sinistro di quasi 32 anni, con l'obiettivo di aggiungere esperienza e qualità alla squadra di Palladino. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la dirigenza viola sta lavorando a un prestito con obbligo di riscatto per il giocatore serbo.

Con la chiusura del mercato imminente, la Fiorentina deve anche rinforzare la difesa, il centrocampo e forse l'attacco, considerando l'assenza di Ikoné contro il Venezia, ufficialmente per un affaticamento muscolare, ma probabilmente legata a interessi di mercato da parte di Wolverhampton e Leicester. Per il centrocampo, si continua a seguire l'ex Arthur, ma è emerso anche il nome di Yacine Adli, giovane esubero del Milan, come possibile rinforzo.