NAZIONE, Viola a Bergamo con Odriozola. Torreira...

Negli ultimi anni la rivalità tra Firenze e Bergamo è sempre stata molto accesa a causa di episodi e polemiche, ma soprattutto di successi di un'Atalanta che, in era Commisso, ha vinto 3 dei 5 confronti con la Fiorentina, pareggiando 1 volta e venendo sconfitta altrettante. La trasferta di sabato sarà dunque un banco di prova delle rinnovate ambizioni della squadra di Italiano che però dovrà fare i conti con i problemi derivanti dalla Nazionale: Gonzalez, Quarta e Pulgar non saranno in Italia prima di venerdì ed il cileno addirittura solo sabato. L'ipotesi più accreditata è che il regista possa volare direttamente in Lombardia per raggiungere il gruppo, ma è possibile anche che Italiano decida di non convocarlo. Per il resto atteso l'esordio di Odriozola al posto di Venuti e quelli di Nastasic, Sottil e Torreira per cercare di confermare il cambio di passo e far capire che la Dea non è più solo un esempio da seguire. A riportarlo è La Nazione.