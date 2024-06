NAZIONE, Muro per Retegui. Viola può tornare su Mateta

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La ricerca di un attaccante rimane all'ordine del giorno in casa Fiorentina e La Nazione, nella sua edizione odierna, sventaglia sui profili vagliati al momento dalla società. Uno, l'ha raccontato anche ieri a Radio FirenzeViola il presidente del Grosseto Giovanni Lamioni, è Vangelis Pavlidis dell'AZ Alkmaar, che però sta definendo la cessione al Benfica per circa 20 milioni. Mentre il Genoa ha alzato il muro (e la richiesta) per Mateo Retegui: 30 milioni con poche possibilità di scendere da quel prezzo.

Così, scrive il quotidiano, potrebbe tornare d'attualità un centravanti come Jean-Philippe Mateta, già cercato nel 2021 - all’epoca nel Mainz (Magonza) -. Ma si inserì il Crystal Palace, dove gioca tuttora. Ora potrebbe essere un nove valutato ancora: 16 gol e 5 assist in 35 partite. Si partirebbe da 20 milioni - si legge -.