NAZIONE, Marí si chiude domani poi tutto su Henrique

L’edizione odierna de La Nazione si apre con il mercato, in particolare con il capitolo Pablo Mari. Come sottolineato dal quotidiano, la trattativa per portare il difensore spagnolo a Firenze si è avviata da diverse settimane, con Palladino promotore del difensore del Monza. La sensazione, si legge, è che tutto possa concludersi dopo il match di domani sera e che possa coinvolgere anche Matias Moreno.

Per quanto riguarda Luiz Henrique, il blocco che la federcalcio francese ha imposto sul mercato del Lione ha reso meno folta la concorrenza e per questo ora sarà il giocatore a dover scegliere il prossimo club in cui giocare tra Fiorentina e un paio di club inglesi tra cui il Crystal Palace. L’offerta del viola, scrive il giornale, è sempre ferma sui 20 milioni più bonus, la richiesta a 30. Questa potrebbe sbloccarsi definitivamente qualora gli uomini di mercato gigliati riuscissero a cedere Kouame ed Ikone: anche questo sarà tema dei prossimi giorni.