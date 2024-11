NAZIONE, Gud torna a correre e punta Como e Inter

FirenzeViola.it

In casa Fiorentina c’è chi sta ancora facendo i conti con un infortunio muscolare, come Amir Richardson, che dopo la lesione subita durante gli impegni con la nazionale marocchina resterà fuori dal gruppo almeno fino alla fine dell’anno. D’altra parte, c’è chi, come Albert Gudmundsson, sembra ormai prossimo a concludere il proprio periodo di stop, finalmente in via di guarigione dall’infortunio che lo ha tenuto fuori per oltre un mese.

Secondo quanto riportato da La Nazione, l’islandese, assente nel match contro il Lecce, ha ripreso a correre e, domani, con il rientro del gruppo dalle vacanze, potrà tornare ad allenarsi. L’obiettivo è essere convocato per una delle prossime partite, contro il Como o contro il Pafos, così da mettere minuti importanti nelle gambe in vista del big match contro l’Inter.