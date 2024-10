NAZIONE, Ecco i viola che attendono gennaio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Nazione oggi in edicola apre le sue pagine dedicate ai temi di casa Fiorentina analizzando la situazione di quei calciatori gigliati che fin qui hanno trovato poco spazio con Palladino e che puntano,per trovare una soluzione migliore per la loro carriera, al mercato di gennaio. In cima a questa lista di giocatori c'è sicuramente Oliver Christensen. Il portiere danese è uscito dalla gerarchia dei numeri uno viola e, che sia in prestito o a titolo definitivo, per lui una nuova squadra rappresenterebbe un nuovo inizio. In caso in cui l'ex Herta Berlino dovesse rimanere a Firenze, occhio ad una possibile soluzione in prestito per Tommaso Martinelli. Chiara anche la situazione di Parisi. Il terzino sinistro classe 2002 ha un valore di mercato di 10 milioni e quest'anno, oltre a Biraghi, in quel ruolo è arrivato anche Gosens. Una cessione dell'esterno campano, considerando il prezzo del suo cartellino, potrebbe rappresentare una buona opzione anche per le casse della Fiorentina.

C'è poi Lucas Beltran. L'argentino, nonostante Palladino fino ad oggi lo abbia inquadrato soprattutto come prima alternativa a Kean, a Firenze non ha ancora trovato la sua collocazione tattica ideale e per lui si parla di una cessione per una cifra intorno ai 16 milioni. In caso di partenza dell'ex River Plate andrebbe a rinforzarsi con l'inserimento in squadra di una vera punta centrale che possa diventare il vice Kean. Infine la situazione più complicata riguarda Michael Kayode. Il terzino destro classe 2004 ha mercato soprattutto in Inghilterra e le cifre di cui si parla per un suo trasferimento sono di circa 20-25 milioni di Euro. Cifre alte ma non così tanto se paragonate alla prospettiva di una sua completa esplosione in futuro.