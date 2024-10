NAZIONE, Cuore e grinta gli elementi del successo viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Adli fantastique, gracias De Gea Il lampo di Gud la chiude a chiave" così commenta La Nazione nelle sue pagine odierne il successo della Fiorentina ieri sera contro il Milan per 2-1. "Ci volevano cuore e grinta per confezionare il successo sul Milan: ingredienti che allenatore e squadra questa volta hanno saputo miscelare bene. Palladino affronta la sfida verità anche per il suo futuro con i ‘suoi’ giocatori e vara un 4-2-3-1, con Bove e Colpani che si muovono come esterni offensivi in linea con Gud e alle spalle di Kean. [...] Partita senza occasioni per i primi 20 minuti fino a quando l’arbitro si fa aiutare dal Var per fischiare un calcio di rigore per la Fiorentina: pedata di Theo a Dodo e sul dischetto si presenta Kean che spara malissimo e Maignan chiude.

[...] Ma la Fiorentina è viva e al 34’ è proprio l’ex Adli a sbloccare la partita. Prima del 45’ tocca al Milan a sprecare un’occasione dal dischetto. Contatto Ranieri-Reijnders: Theo calcia di forza ma De Gea si regala una parata da top-player. Applausi. La ripresa? Inizia con un altro rigore (Kean su Gabbia) e con un altro miracolo di De Gea che vola sul pallone calciato da Abraham. Il Franchi esplode per il suo portiere.

[...] Dopo il pareggio del Milan con Pulisic ecco la sciabolata di Gud a riportare la Fiorentina in vantaggio. Palla che arriva da De Gea, tocco-assist di Kean e l’ex Genoa buca Maignan. Palladino viene espulso, ma alla fine, in una notte così, questo è davvero l’ultimo dei problemi. Chiude la traversa colpita da Kean, poi solo applausi."