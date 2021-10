MATTINO, DV9 certezza e uomo in più dei viola

Dusan Vlahovic a 21 anni è già una certezza, un bomber di quelli infallibili, l'uomo in più della Fiorentina, uno straordinario trascinatore, oltre che il punto di riferimento del reparto offensivo. Come riporta Il Mattino, la scorsa stagione è stato determinante con le sue reti decisive ed è un po' il prototipo del centravanti ideale: grande fisico, un ariete che però ha buone qualità tecniche. Il serbo è freddo e preciso sotto porta, il terminale offensivo perfetto per Italiano ed il suo 4-3-3 e domani sfiderà il Napoli di Koulibaly, con il quale si preannuncia un duello spettacolare. La vicenda sul rinnovo ancora non è del tutto chiara, ma in campo i suoi gol continuano ad arrivare sempre.