GAZZETTA, Tutto su Bajrami: Commisso torna e...

Il nome più spendibile in casa Fiorentina è quello di Nedim Bajrami. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono più lontani Luis Alberto, per il quale non è conermato l'affondo del quale si parlava nelle scorse settimane, e Giovani Lo Celso, con i viola spaventati settimane fa dal costo dell'operazione, con il calciatore convinto di tornare al Villarreal. Il classe '99 dell'Empoli è duttile perché può fare la mezzala offensiva o anche l'esterno, è apprezzato dal tecnico e potrebbe rientrare in un'operazione più complessa che potrebbe essere legata ad altri nomi come quelli di Zurkowski o Nastasic, altrimenti serviranno parecchi soldi (doppia cifra). Tra qualche giorno tornerà Rocco Commisso e chissà che non regalerà un colpo ai tifosi.