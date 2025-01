GAZZETTA, Lazio e Viola si sfidano per l'Europa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La sfida dell’Olimpico tra Lazio e Fiorentina porta con sé le risposte a domande importanti. Può la Lazio puntare alla Champions pur continuando a giocare al massimo l’Europa League? Può la Fiorentina uscire dal momento di crisi e rimettersi in marcia per non mancare la qualificazione alla prossima campagna europea? Se lo domanda quest’oggi La Gazzetta dello Sport, nell’introdurre la sfida valida per la 22esima giornata di Serie A tra biancocelesti e viola.

Se all’andata, sottolinea la rosea, Palladino trovò contro la Lazio la sua prima vittoria da tecnico gigliato, oggi avrebbe bisogno dei tre punti per puntellare la classifica e anche la sua posizione. Sarebbe ingiusto, si legge, bocciare già l’allenatore, ma la Fiorentina in questi mesi si è dimostrata una squadra da alti e bassi, mentre alla Lazio, pur anch’essa con un nuovo allenatore, è successo soltanto due volte di mancare la vittoria per più di una partita.