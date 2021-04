GAZZETTA, Il cuore viola dello psicologo Iachini

La Gazzetta dello Sport sottolinea come Beppe Iachini, appena richiamato dalla Fiorentina, abbia risposto "presente", per senso del dovere ma anche per il suo legame con Firenze. Lui ha il cuore viola come Prandelli - si legge - quindi non poteva tirarsi indietro. Il tecnico marchigiano ha dovuto vestire in questi giorni i panni del tecnico-psicologo - continua la rosea - e il suo primo obiettivo è stato quello di convincere Dusan Vlahovic che anche lui, come Prandelli, lo considera uno dei 2000 più forti del calcio mondiale.