GAZZETTA, Due capitani fatti fuori: qualcosa scricchiola

La Gazzetta dello Sport stamani in edicola sottolinea come il calo della Fiorentina sia iniziato il 1° dicembre 2024 dopo quello che è accaduto a Bove. La rosea ripercorre tutti i momenti che hanno portato all'attuale crisi di risultati, cosa che anche se sembra fuori luogo visti i 32 punti, si può dire perché la squadra di Palladino appare smarrita, non riesce più ad imporsi. Il problema è la difesa, che nelle ultime 4 partite ha subito 8 gol quando nelle precedenti 14 ne aveva presi appena 10. La coppia Comuzzo (19anni)-Ranieri non è esente da colpe.

Stupisce che Marin Pongracic, pagato 15 milioni e strappato al fotofinish al Rennes dove era già diretto, non metta piede in campo. Poi il quotidiano chiude parlando del fatto che sia Biraghi che Quarta siano stati fatti fuori malamente da Palladino e questo è logico che possa portare a un clima non serenissimo: qualcosa al Viola Park sembra scricchiolare.