GAZZETTA, Brescianini-Viola tra le trattative calde

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato analizzando quelle che sono le trattative più calde del momento. Tra queste due riguardano la Fiorentina, una in entrata e una in uscita. In entrata il nome forte è quello di Marco Brescianini. Il centrocampista del Frosinone, retrocesso con i gialloblu, piace molto ai viola che vorrebbero regalarlo a Palladino. Il problema per ora resta il divario sul prezzo del cartellino tra le due proprietà, i gigliati sono pronti ad offrire 8 milioni, mentre il Frosinone ne vorrebbe 12(la metà andrebbero al Milan).

Sul fronte delle uscite invece è già chiaro che non verrà riscattato dalla società toscana Marco Davide Faraoni. Il terzino destro saluta Firenze dopo sei mesi per tornare al Verona. L'esterno laziale vorrebbe rimanere nel club scaligero la prossima stagione, e per farlo sarebbe addirittura pronto a spalmarsi l'ingaggio su più anni.