GAZZETTA, Attacco: Lucca o Dallinga se parte Nzola

La Fiorentina, come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, non si fermerà a Moise Kean. Ufficializzato il primo acquisto stagionale, i viola adesso stanno cercando di regalare a Palladino un'altra punta. Un centravanti con caratteristiche simili a quelle di Milan Djuric, allenato l'anno scorso a Monza dal tecnico campano. I profili sono quelli di Lorenzo Lucca dell'Udinese e Tijanis Dallinga del Tolosa. Il problema è rappresentato dai costi, 20 milioni è la richiesta dei friulani per il classe 2000 e 25 milioni invece il prezzo fissato per l'Olandese. Una spinta importante al perseguimento di questi obiettivi sarebbe dato dalla chiusura di un'uscita come quelle di Nzola o Ikoné. L'angolano e il francese ieri si sono allenati a parte al VIola Park insieme a Niccolò Pierozzi che diventerà un calciatore del Palermo. Oltre a questo un altro indizio di mercato per l'angolano riguarda la presenza ieri a Bagno a RIpoli dell'agente Giovanni Branchini che tra i suoi assistiti ha l'ex Spezia.

Riguardo agli altri settori di campo, gli uomini di mercato gigliati continuano a monitorare le situazioni legate a Colpani e Gudmundsson sulla trequarti con il Monza che chiede 20 milioni per l'italiano e il CEO del Genoa Blazquez che ha affermato come a gennaio i liguri abbiano rifiutato un'offerta viola da 30 milioni(QUI la notizia completa). Per la mediana sempre calde le piste per Thorstvedt e Vranckx.