DRAGO, Out da convocati Polonia per l'Europeo

E' stato stilato l'elenco dei convocati della Polonia dal ct Paulo Sousa in vista dei campionati europei di calcio in programma a giugno. Skorupski (Bologna), Szczesny (Juventus), Bereszynski (Sampdoria), Glik (Benevento), Linetty (Torino), Dawidowicz (Hellas Verona) e Zielinski (Napoli): sono ben sette i calciatori di Serie A chiamati all'appello. Nella lista, sempre per quanto riguarda la colonia italiana, manca il portiere della Fiorentina Dragowski, mentre in attacco trova posto l'ex Napoli Milik, oggi al Marsiglia.