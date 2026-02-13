FirenzeViola Gautieri: "Il Como propone il miglior calcio. Merita le posizioni per cui lotta"

Carmine Gautieri, ex calciatore di Napoli e Roma, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso "Palla al centro" affrontando il tema Como e Fabregas: "Il Como è la squadra che gioca il miglior calcio, diverso da quello che noi italiani presentiamo. Fabregas viene da una cultura diversa che ha esportato in Italia e che noi non riusciamo a replicare. Questo ci dimostra che siamo dietro a Fabregas. Il Como per come gioca e propone calcio deve stare il quelle posizioni del campionato".

Il calcio che propone il Como non è facile, perché pressa alto e non prende molti gol. Lei cosa pensa?

"Il modo che propone il Como è quello che hai appena detto. Ci sono tante rotazioni e occupano bene il campo. Fabregas è un allenatore che prepara la partita in base all'avversario. Prende pochi gol perché gioca nella metà campo avversaria e gli tiene lontani dalla porta e il portiere sta molto fuori dalla porta. È una squadra che è un piacere vedere, ha giocatori di grande qualità e un allenatore che mette i suoi giocatori nelle migliori condizioni possibili".

Lei come si spiega questa nuova perdita di attenzione?

"Il calcio è fatto spesso di momenti e situazione che a volte non sono facili da riprendere. La Fiorentina è una squadra che può fare questo".

