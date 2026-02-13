Viviano sulla viola: "Deve salvare la categoria. Paratici? Grande dirigente"

Al termine della conferenza stampa presso il fondo di fine carriera l'Hotel Sina Bernini Bristol di Roma l'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano tra i vari argomenti toccati ha parlato anche della squadra gigliata: "Sono un ottimista e ho fiducia: la squadra ha valori e i ragazzi si impegnano. Sono state fatte valutazioni sbagliate e la società ha subito colpi durissimi, dalle dimissioni del ds alla tragica scomparsa del Presidente Commisso. Ora bisogna restare uniti per salvare la categoria.

La scelta di Paratici, un grande dirigente, come direttore sportivo mi dà molta speranza per il futuro: bisogna mettere in salvo la barca quest'anno per poi ripartire con un progetto solido. L'allenatore sta lavorando tanto e il gruppo di giocatore è di valore".