I dettagli su durata e cifra dell'accordo tra Pioli e la Fiorentina

Sei anni dopo l’addio, Stefano Pioli e la Fiorentina sono pronti a dirsi di nuovo “sì” in un matrimonio per il quale servono ancora qualche passaggio e molta diplomazia perché è necessaria la prudenza. A scriverlo stamani è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che fa il punto sulla trattativa tra il tecnico dell'Al-Nassr e il club viola, riportando l'ottimismo che si respira da ieri pomeriggio per la riuscita dell'affare.

L’accordo con la Fiorentina sarebbe sulla base di tre milioni a stagione per tre anni però prima Pioli deve liberarsi dal club arabo da cui prende 12 milioni di euro a stagione e a cui è legato fino al 2026. La Fiorentina, prima della definizione, deve continuare a guardarsi intorno con i soliti Thiago Motta, Farioli e il sempreverde Gilardino. Ancora più difficili altre piste come quelle che portano a Terzic e Tedesco.