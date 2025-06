Stallo per il rinnovo di Dodo, Radio Marte: "Sondaggio del Napoli per il terzino"

Secondo quanto riferisce Radio Marte, Dodo sarebbe l'ultima idea del Napoli per la fascia destra. Gli azzurri starebbero pensando al brasiliano della Fiorentina viste le difficoltà ad arrivare a Raoul Bellanova. l terzino dell'Atalanta, infatti, sarebbe stato dichiarato incedibile da neo allenatore Ivan Juric, che avrebbe chiesto alla dirigenza di trattenerlo. Dodo, al contrario, non sta trovando la quadra con Rocco Commisso per il rinnovo ed è nelle mire anche del Milan ed altre società in cerca di un esterno. Per adesso, il Napoli si sarebbe limitato ad un sondaggio: è ancora presto per affondare il colpo per un vice Di Lorenzo.