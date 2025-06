Calciomercato A volte ritornano: Milinkovic Savic stavolta direbbe sì. Amione nome per la difesa

Nuovo appuntamento con Chi si compra? in versione "Flash" con gli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina e non solo.

A volte ritornano: a centrocampo spunta Milinkovic Savic

Chiude oggi la finestra di mercato anticipato ma la Fiorentina si prepara alla sessione al via a luglio. La squadra viola si guarda intorno per il centrocampo, con il nome di Milinkovic Savic che vuole tornare in Italia dall'Arabia e che torna in auge in ottica viola a 10 anni dal suo rifiuto, nel 2015, su pressioni di famiglia e agenti, nella sede della Fiorentina, per andare alla Lazio dove c'era Pioli.

In difesa interesse Amione

Nel reparto arrestrato il nome da seguire è quello dell'italo-argentino Bruno Amione classe 2002 ex Reggina, Samp e Verona fino al febbraio 2025, attualmente nel Santos Laguna.

Dzeko o Thauvin: il punto

In attacco a luglio c'è attesa per capire se qualche club sfrutterà la clausola di Moise Kean, con il Manchester United interessato. Intanto la Fiorentina segue Dzeko, sempre nel mirino, e Thauvin anche se l'Udinese ha esercitato l'opzione di un anno e dunque diventa complicato.