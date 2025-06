Dalla Lega serie A: De Gea sul podio, si è preso il palcoscenico con classe e carisma

vedi letture

La Serie A si conferma, ancora una volta, terreno fertile per i grandi portieri - si legge sul sito della Lega Serie A - che oggi ha pubblicato la classifica, le motivazioni e alcune statistiche dei portieri italiani con Mile Svilar della Roma che ha conquistato il premio di “MVP – Miglior Portiere della Serie A Enilive 2024/25" ma con David De Gea sul podio insieme a Vanja Milinkovic Savic.

"Alla sua prima stagione da titolare nel nostro campionato, il portiere serbo-belga della Roma ha dimostrato tutte le qualità che negli anni lo avevano reso una promessa internazionale: riflessi felini, freddezza nei momenti chiave, capacità di leggere il gioco e una solidità mentale rara. Svilar è stato uno dei soli quattro giocatori a disputare tutti i 3420 minuti della Serie A 2024/25, al pari di Wladimiro Falcone, a testimonianza della fiducia totale che l’ambiente giallorosso ha riposto in lui. Il ritorno di Ranieri sulla panchina capitolina lo ha elevato a baluardo della Roma, permettendogli di trasformare la difesa giallorossa in un vero e proprio bunker: solo 18 gol subiti in 26 partite dall’avvento di Sir Claudio (miglior dato parziale del campionato insieme al Napoli).

Le sue statistiche certificano una stagione d’élite: 16 clean sheet – miglior dato assoluto al pari di Meret – e il miglior rendimento tra i portieri con almeno 10 presenze per percentuale di parate (77%). Inoltre, si è classificato terzo per numero di parate totali (118) e secondo per coefficiente di gol evitati (7.5), un dato che racconta la sua capacità di compiere interventi oltre l’ordinario. Prestazioni da applausi quelle contro Cagliari e Inter, con interventi in serie che hanno protetto risultati cruciali per la rincorsa giallorossa. Nei momenti più delicati della stagione, Svilar non ha mai tremato: nel Derby contro la Lazio è stato protagonista assoluto, negando ripetutamente la gioia del gol ai rivali cittadini, mentre nello scontro diretto contro la Fiorentina ha compiuto tre interventi clamorosi su Kean.

Nella terzina dei migliori portieri del campionato figurano anche Vanja Milinković-Savić (Torino) e David De Gea (Fiorentina).

Nel suo primo anno in Italia, David De Gea ha ricordato a tutti perché, nei suoi anni a Madrid e Manchester, è stato considerato uno dei migliori portieri al mondo. Arrivato a Firenze con il peso delle aspettative, ha saputo prendersi il palcoscenico con classe e carisma. Il suo impatto col nostro campionato è stato una dichiarazione d’intenti: due rigori parati al Milan al Franchi, insieme ad una raffica di interventi che hanno sbarrato la strada a uno degli attacchi più pericolosi del torneo. Non si è trattato di un episodio isolato e l’ex United ha mantenuto un livello alto per tutta la stagione: anche al ritorno a San Siro è stato protagonista con parate spettacolari, così come nella sfida con il Napoli, dove ha chiuso lo specchio in più occasioni con interventi che hanno fatto impazzire i tifosi viola.

A quota due rigori parati come De Gea, troviamo Stefano Turati (Monza) e Alex Meret (Napoli)".