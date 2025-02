I dettagli dell'affare Ndour della Fiorentina con il Paris Saint-Germain

Cher Ndour si è presentato in conferenza stampa spiegando i perché della sua scelta di approdare alla Fiorentina e ha ripercorso anche le tante tappe della sua carriera in giro per l'Europa, rivelando come abbia seguito un giocatore che ha fatto la storia del club viola e del Benfica come Manuel Rui Costa. Ndour arriva a Firenze come colpo in prospettiva, per dare qualcosa al centrocampo di Palladino oggi, ma soprattutto domani: la carta d'identità e anche le partite giocate in prima squadra parlano chiaro e il classe 2004 dovrà ancora farsi le ossa.

I dettagli dell'affare con il Paris Saint-Germain

Uno dei motivi che ha portato la Fiorentina ad acquistare Ndour è stata l'occasione di mercato creata (anche) dalla situazione legata ai prestiti all'estero del PSG che ha rallentato diverse trattative, vedi Kolo Muani alla Juventus. Per questo il club parigino ha aperto a una cessione a titolo definitivo anche a cifre inferiori rispetto al valore - soprattutto nel potenziale - di un centrocampista finito nel mirino di tante squadre anche italiane, il Torino su tutti.

La Fiorentina ha chiuso la trattativa offrendo 5 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo, lasciando sì una percentuale del 50% sulla eventuale futura rivendita ma riuscendo anche ad evitare la recompra che alcuni grandi club lasciano sui talenti che partono, come per esempio Nico Paz al Como. Ora sta al calciatore far capire quale è il suo reale valore e far vedere finalmente tutto il suo talento magari riuscendo a trovare la continuità che fin qui ha trovato molto di rado. A Firenze non sarà semplice, perché la concorrenza non è poca anche vista la permanenza di Richardson, ma il futuro è tutto dalla sua parte.