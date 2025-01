CORR.SPORT-STADIO, Viola, ci sono 60 milioni di dubbi

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport - Stadio stamani in edicola parla di Gudmundsson, Colpani e Pongracic: tre giocatori per un investimento da 60 milioni (potenziale) che non stanno rendendo alla Fiorentina. L'islandese si è sobbarcato sulle spalle il peso della dieci ereditata da Nico Gonzalez e quello della valutazione economica (28,5 milioni in totale con riscatto e bonus, una cifra che gli varrebbe il titolo di calciatore più pagato della storia del club) ma fin qui ha reso pochissimo e con il Napoli non è neanche entrato per un problema alla caviglia.

Poi c'è Marin Pongracic, ultima (e unica) presenza da titolare in Serie A datata 17 agosto, all'esordio contro il Parma, condita da un cartellino rosso. Sabato Palladino gli ha preferito un debuttante in A come Moreno, sintomo di come ancora l'ex Lecce non dia nessun tipo di garanzia. Su di lui non ci sono valutazioni da fare nell'immediato, ma i 15 milioni di euro spesi in estate pesano, così come il confronto con il suo predecessore, un Nikola Milenkovic che sta dominando in Premier. Ancora incerto il futuro dell'ultimo grande escluso col Napoli, Andrea Colpani. Il Flaco, a differenza degli altri due, ha giocato tanto. Ha inciso però allo stesso modo, cioè poco (solo 2 gol contro il Lecce) e in questo momento la richiesta del Monza per il riscatto - 12 milioni - non pare giustificata da quanto fatto vedere dal giocatore.