CORR.SPORT-STADIO, La Viola è da "Chi l'ha visto?"

© foto di Federico De Luca 2025

"Viola al contrario". Scrive così in prima pagina stamani il Corriere dello Sport - Stadio a proposito della Fiorentina e di un'altra sconfitta arrivata ieri sera a Monza. La squadra di Palladino resta ad un solo punto raccolto nelle ultime 5 partite giocate in campionato e l'ultima vittoria risale all'8 dicembre scorso contro il Cagliari, nonostante un Monza che inizia impaurito ma con l'andare della gara prende coraggio e domina in certe fasi della gara.

I punti che distano dalla Champions ora per la Viola sono 4, ma la Fiorentina è diventato materiale per giornalisti di cronaca, più che sportivi, scrive il quotidiano. In particolare da "Chi l'ha visto", il programma di Federica Sciarelli sulle persone scomparse. Chi l'ha vista la Fiorentina? Dove e perché è scomparsa?