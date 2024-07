COR.SPORT, Tutti i nomi per il futuro centrocampo

FirenzeViola.it

Il centrocampo sarà certamente uno dei reparti della Fiorentina che verranno più rimaneggiati nel corso del mercato estivo. Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport-Stadio, uno dei profili preferiti è sicuramente quello di Kristian Thorstvedt, che il Sassuolo potrebbe decidere di lasciar partire per circa 10 milioni di euro (la cifra con cui venne acquistato dal Genk). C'è poi il classe 2002 Edoardo Bove, che piace molto al ds Pradè e per il quale la Roma difficilmente accetterà un'offerta inferiore ai 20 milioni.

Altri nomi che per il quotidiano restano nel mirino sono Vranckx e Brescianini. Per il belga però i 12 milioni richiesti dal Wolfsburg, mentre per l'ex Frosinone continuano i contatti con l'agente Riso nonostante l'Atalanta si sia inserita con forza nella trattativa. C'è infine Florian Neuhaus, con il Borussia Moenchengladbach che potrebbe farlo partire per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro, nonostante l'accordo in essere fino al 2027 rinnovato solo un anno fa.