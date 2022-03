COR. SPORT, Torreira apre al riscatto della Fiorentina

Il Corriere dello Sport stamani in edicola si sofferma su Lucas Torreira, anima della Fiorentina. Secondo regista per gol in A (assieme a Locatelli), 3, dietro solo ai 6 di Fabian Ruiz. Nell’ultima gara, contro il Bologna, è stato il primo della sua squadra per passaggi nella trequarti avversaria (28), per numero di palloni giocati (97, almeno 19 in più rispetto al secondo viola, Biraghi) e per passaggi riusciti (67, almeno 20 in più di Igor che insegue. Fonte Lega Calcio). Dell’eventualità di un riscatto del cartellino se ne parlerà nelle prossime settimane: Torreira, i propri messaggi d’apertura e di piena soddisfazione verso questa Fiorentina, li ha già fatti arrivare.