COR. SPORT, Priorità alla mediana dopo Pongracic

FirenzeViola.it

La Fiorentina non si fermerà a Marin Pongracic. Lo scrive il Corriere dello Sport, che oltre a parlare dell'affare quasi concluso col Lecce per il centrale croato, che nella rosa andrà a sostituire Nikola Milenkovic, parla anche di altri rinforzi, soprattutto in difesa: Chiusa la questione difensori (Nicolas Valentini arriverà sicuramente a gennaio, se non prima in base alla volontà o meno della Fiorentina di accordarsi con il Boca Juniors già adesso), la priorità va al centrocampo che dovrà essere rinforzato quanto prima. I nomi caldi rimangono quelli di Kristian Thorstvedt e Aster Vranckx.

Per il primo manca ancora l'accordo con il Sassuolo visto che fra le parti ballano 2 milioni di euro, mentre per l'ex Milan la richiesta rimane alta: il Wolfsburg chiede 12 milioni. Le alternative sono Edoardo Bove della Roma, gradito in particolar modo dal direttore sportivo viola Daniele Pradè, Florian Neuhaus del Borussia Moenchengladbach, Richard Rios del Palmeiras, Johnny Cardoso del Betis e Antonio Blanco dell'Alaves.