COR.SPORT, Parma meglio: se non ha vinto è colpa sua

"Meglio il Parma, decisamente meglio, ma se non è riuscito a battere la Fiorentina è stato solo per colpa sua". Alberto Polverosi, sulle colonne del Corriere dello Sport-Stadio, riassume così il punto a testa che si sono divise ieri pomeriggio le squadre di Pecchia e Palladino nella prima gara di questa Serie A. "Mezz’ora di sbandamenti, di errori, mezz’ora tutta sbagliata della Fiorentina - continua Polverosi - e invece perfetta del Parma. Mezz’ora di Terracciano (con De Gea in panchina) a salvare una squadra che squadra non era. Di là imperversavano, di qua impallidivano. Il lavoro di Palladino, con lo stravolgimento dei concetti difensivi in questo post-Italiano, stava dando risultati preoccupanti. Dietro i viola hanno barcollato dal primo all’ultimo minuto".

"La Fiorentina - conclude Polverosi - non è stata capace di creare pericoli (Kean non si è quasi mai visto). C’è voluta l’unica incertezza di Suzuki (ha accompagnato la palla con le mani fuori area) per spingere i viola al pari: la punizione di Biraghi è stata un capolavoro. Nel finale, Cyprien si è mangiato il meritato 2-1".