COR. SPORT, Kayode può partire, chi fa il vice di Dodo?

Trovare spazio nella Fiorentina, con un Dodo così in forma, non è semplice, e la partenza di Kayode a gennaio, come analizza il Corriere dello Sport, potrebbe diventare un’ipotesi concreta. Il terzino classe 2004 valuterà proposte di prestito o trasferimento definitivo, specialmente se si presenteranno offerte favorevoli. Un eventuale addio, però, creerebbe problemi sulla fascia destra, lasciando il solo Dodo senza una riserva affidabile.

Adattare giocatori come Parisi o Biraghi sembra poco praticabile, viste le difficoltà stagionali dei due. Per evitare rischi, il club potrebbe essere costretto a intervenire sul mercato, rendendo la sessione invernale particolarmente delicata.