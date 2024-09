COR. SPORT, Gud salterà tre giorni di allenamento

FirenzeViola.it

L’obiettivo, preannunciato anche in conferenza stampa durante la sua presentazione, era quello di salutare il popolo viola scendendo in campo prima della sosta per le nazionali, ma il problema fisico che ha attanagliato il nuovo acquisto viola Albert Gudmundsson gli ha fatto perdere anche il match contro il Monza. L’islandese, però, come riporta Il Corriere dello Sport - Stadio, avrebbe finalmente recuperato una forma fisica tale da potersi allenare finalmente in gruppo.

La palla passa ora alle vicende extra-campo: le sue preoccupazioni sono passate da quelle fisiche a quelle psicologiche, poiché, come risaputo, dovrà affrontare un processo per cattiva condotta sessuale in Islanda. Un appuntamento importante che gli farà saltare almeno 3 giorni di allenamento, dato che il gruppo viola tornerà ad allenarsi martedì prossimo e l’ex Genoa arriverà a Firenze la sera del giorno successivo al processo, il 12 settembre. Vedremo dunque se Gudmundsson prenderà parte alla trasferta di Bergamo con così pochi allenamenti nelle gambe.