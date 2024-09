COR.SPORT, Difesa da rifare a 4. Viola, qualcosa non va

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"La Fiorentina ha giocato i migliori 45 minuti della sua stagione e li ha chiusi sotto di un gol. Poi ne ha giocati altri 45 e, un po’ per De Gea, un po’ per imprecisioni varie degli atalantini, ha rischiato di prenderne altri quattro". Inizia così il commento di Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio, in merito alla sconfitta della Fiorentina contro l'Atalanta. "Stessa difesa a tre e con la stessa eccessiva quantità errori. [...] Abbiamo preso in esame solo i gol, perché le occasioni della ripresa sono state troppe.

[...] Adesso l’alternativa a disposizione dell’allenatore è il ritorno alla difesa a quattro, quella che Vincenzo Italiano, come fa a Bologna, tiene altissima. Magari Palladino la può abbassare un po’, ma se il primo tentativo di cambiamento è andato male, deve provare il secondo, perché ancora non ci siamo. [...] Che prenderà il posto di Colpani, il viola-fantasma di questo inizio di stagione. E poi, per cortesia, ma quanto ci vuole a capire che Ikoné non è da questi livelli? Tutte le volte che Italiano prima e Palladino adesso lo hanno fatto giocare dall’inizio o in corsa il risultato è sempre stato lo stesso. Zero. Non solo, per far entrare il francese (e Sottil) è rimasto in panchina Beltran, il cui ruolo (seconda punta, esterno, trequartista) è ancora da stabilire, ma almeno si sa che è un attaccante dal valore di 25 milioni, quanto lo ha pagato la Fiorentina. C’è qualcosa che non torna".