COR.SPORT, Asse Firenze-Napoli: in ballo quattro nomi

Sul Corriere dello Sport-Stadio si fa un punto anche sul mercato, in particolare in una maxi operazione che potrebbe coinvolgere Napoli e Fiorentina. Com'è noto, infatti, i partenopei erano già a caccia di un difensore centrale che potesse dare qualche certezza in più del già boccato Rafa Marin, ma adesso la ricerca si è fatta ancor più insistente, alla luce dell'infortunio alle vertebre subito da Buongiorno che lo terrà lontano dai campi almeno fino a gennaio 2025.

Per questo, scrive il quotidiano, uno dei nomi monitorati da Manna e soci sarebbe quello di Lucas Martinez Quarta. Oltre il Chino, però, i due club starebbero chiacchierando già di Michael Folorunsho, nonché della possibilità di uno scambio tra Cristiano Biraghi e Leonardo Spinazzola.