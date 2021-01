COR. FIO., Viola morbidi e superficiali, inaccettabile

Il Corriere Fiorentino, scrive che i viola vedono volar via con l'Epifania tutto l'entusiasmo che il successo contro la Juventus aveva portato con sé. La squadra non riesce proprio a cambiare marcia. Grazie alla vittoria dello Spezia a Napoli, ora la Fiorentina è a tre punti dal terzultimo posto. Prandelli non riesce a trovare la soluzione ai soliti problemi, pure cambiando qualcosa: vedi Bonaventura mezzala, Amrabat regista e Venuti al posto di Caceres. Oltre alla rischiosa mossa di lasciare in panchina Milenkovic (per Quarta). Inaccettabile, per una squadra che ha un disperato bisogno di punti, presentarsi con tanta morbidezza e superficialità, anche per la fatica che palesa a segnare. Il rigore, un sussulto tardivo. Ora col Cagliari conta solo vincere.