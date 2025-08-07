FirenzeViola "Benvenuti in Conference", dalle Far Oer con un sogno bis: la storia del Klaksvik

“Benvenuti in Conference” vi svela curiosità e aneddoti sulle squadre ora impegnate nei turni di qualificazione di Conference, in attesa dell’impegno della Fiorentina e della fase campionato. La Conference è un pretesto per raccontare le storie più incredibili in un viaggio nell’Europa calcistica più sconosciuta

La prima puntata è il Klaksvik, formazione dell’omonima città delle Far Oer impegnata nel QR3 di Conference. Una squadra quasi interamente composta da giocatori che hanno anche un altro lavoro, visto che in rosa ci sono ingegneri, commessi, dirigenti, falegnami, studenti universitari e che l'anno scorso è stata la prima squadra delle Far Oer ad entrare in una fase a gironi di una competizione Uefa e in particolar modo di Conference. Ci riproverà anche quest'anno, anche se, in caso di passaggio ai playoff, sulla propria strada troverà uno dei pochi club provenienti dai top 5 campionati europei, ovvero il Rayo Vallecano.

"Benvenuti in Conference" tornerà con più appuntamenti settimanali da gustare sia in diretta su Radio FirenzeViola che sul sito che sul canale Youtube. Francesco Benvenuti vi racconterà ogni volta storie e curiosità delle squadre meno conosciute della competizione, rendendo la Conference "un paradiso fantastico".