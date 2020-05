HUGO A FV, Orgoglioso di aver vestito la maglia viola

Vitor Hugo spegne oggi 29 candeline. Il brasiliano, attualmente in forza al Palmeiras, si trova nel suo paese d'origine dove attualmente il campionato è fermo a causa dell'emergenza Coronavirus. In questo momento così delicato il calciatore non ha rilasciato molte dichiarazioni, ma nonostante ciò, nel giorno del suo compleanno ha comunque voluto salutare e ringraziare Firenze e i fiorentini per i tanti messaggi di auguri ricevuti proprio dal capoluogo toscano. Questo è il primo anno che il brasiliano festeggia il compleanno lontano dalla città fiorentina, considerando che fino all'anno scorso, vestiva la maglia viola. E ha scelto di ringraziare tutti tramite FirenzeViola.it con questo bellissimo messaggio: "Vorrei ringraziare tutti i tifosi della Fiorentina che mi hanno inviato tanti messaggi di auguri nel giorno del mio compleanno. Vorrei dire che sono molto felice di aver fatto parte della storia della Fiorentina, di aver rappresentato una città grande come Firenze e di essere stato un giocatore viola. Forza Viola sempre!".