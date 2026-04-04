Hellas-Fiorentina 0-1, Fagioli ammonito, salterà la Lazio. Cori contro il viola

Hellas-Fiorentina 0-1, Fagioli ammonito, salterà la Lazio. Cori contro il violaFirenzeViola.it
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sabato 4 aprile 2026, 19:43Primo Piano
di Luciana Magistrato

Nicolò Fagioli nell'azione successiva al gol reclama un fallo da Gagliardini ma per l'arbitro è simulazione del viola che diffidato salterà la Lazio. Tra l'altro i tifosi del Verona dopo il gol iniziano a cantargli dei cori offensivi contro.