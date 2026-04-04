Hellas Verona-Fiorentina, è 0-0 dopo il primo tempo. De Gea MVP

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Il primo tempo di Hellas Verona-Fiorentina si è concluso sul punteggio di 0-0 dopo 45 minuti in cui la squadra viola è stata messa in grossa difficoltà dai padroni di casa nonostante la differente classifica. Il vero protagonista è David De Gea che salva almeno 5-6 volte la propria squadra, attaccata a ripetizione nella fase centrale della frazione.

Da segnalare per la Fiorentina solo una traversa colpita all'inizio da Fagioli con un bel tiro da fuori area e una conclusione di Gudmundsson ostacolata da Kean nel finale. Per il resto è stato un primo tempo con un Hellas molto più in palla, Vanoli dovrà far cambiare marcia ai suoi per tornare a Firenze con dei punti.