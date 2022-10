La Fiorentina chiude il primo tempo come meglio non poteva. Al 42' di Hearts-Fiorentina si porta sul 2-0 al Tynecastle Park grazie ad un gran gol di Christian Kouame che in semi-rovesciata spara in rete un pallone impennatosi dopo un intervento di un difensore pressato da Jovic. Fiorentina sul doppio vantaggio ora.