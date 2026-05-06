Harrison bye-bye? L'inglese pronto a salutare la Fiorentina
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Nel parlare di quello che potrebbe succedere a giugno, la Nazione si dedica a Jack Harrison: al pari di Marin Pongracic e Albert Gudmundsson, l'inglese è uno dei bocciati di Roma. Sostituito all’Olimpico all’intervallo dopo un primo tempo in ombra per quella che sarà probabilmente una delle ultime gare in maglia viola: Harrison infatti è arrivato a Firenze solo in prestito e ad oggi le chances che possa essere riscattato dal Leeds United (per 7 milioni di euro) sono decisamente basse. La sensazione è che nemmeno le ultime tre gare di campionato potrebbero cambiare questo scenario.
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