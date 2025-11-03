Fiorentina ultima e da record negativo: mai così male dal 1938
La Fiorentina si trova ora all’ultimo posto solitario della Serie A. Dopo il successo del Genoa nel posticipo odierno al Mapei Stadium contro il Sassuolo, la formazione guidata da Stefano Pioli è ufficialmente 20ª dopo 10 giornate di campionato. Non accadeva che i viola fossero fanalino di coda da soli dal 24 aprile 1938: sono passati oltre 87 anni, un dato, riportato dal giornalista Giuseppe Pastore, che fotografa bene la portata della delusione che si respira oggi in città
