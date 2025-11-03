Dagli inviati Società delusa dal muro contro muro con Pioli, avanti con lui?

vedi letture

Non c'è ancora nessun annuncio da parte della Fiorentina che comunque fa filtrare, come raccolto da FirenzeViola, che non è contenta del muro contro muro con il tecnico Stefano Pioli e si aspettava di arrivare ad una soluzione molto prima. Al momento infatti ancora non c’è intesa tra le parti (club e Pioli appunto) e la società, presidente compreso, sarebbe molto arrabbiata con il tecnico di Parma che non prenderebbe coscienza della situazione. I nomi di allenatori usciti in queste ore sono da ritenersi sondati in modo esplorativo. Sarebbe dunque il nuovo ds ad occuparsene e la società vorrebbe annunciarli insieme.

La novità che emerge in serata è anzi che ci sia anche una remota possibilità che resti Pioli, se non si trova una quadra, ma è ancora tutto incerto e sarà il presidente a decidere sull'eventuale esonero o meno. Per quanto riguarda Daniele Galloppa, infine, non ha ricevuto alcuna chiamata o segnale e sta preparando la partita della Primavera.