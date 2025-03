Gudmundsson-Fiorentina dipende dal processo. Una precisazione sui costi

Nel suo approfondimento sui prestiti dei maggiori club di Serie A, La Gazzetta dello Sport stamani in edicola parla della situazione di Albert Gudmundsson, numero 10 della Fiorentina finalmente tornato ad incidere in maglia viola. Per riscattarlo dal Genoa a fine stagione, il club gigliato dovrebbe versare 17 milioni di euro dopo il prestito oneroso stabilito la scorsa estate.

L'islandese è centrale nel progetto della Fiorentina, ci sono però ancora delle precisazioni da fare sui costi, chiarisce la rosea: degli 8 milioni di prestito oneroso, in pratica “soltanto” 6 sono già stati versati al Genoa: gli altri 2 sono variabili e andrebbero versati nel caso in cui il calciatore giocasse più del 50% delle gare totali della Fiorentina e poi la stessa società decidesse di non riscattarlo. Quindi una condizione ad ora difficilmente verificabile.

La sensazione è che la decisione, più che dalle indiscutibili qualità tecniche del calciatore, possa dipendere dall’esito (e dalla data) della sentenza definitiva legata al processo che lo vede coinvolto in Islanda. Gudmundsson è stato riconosciuto non colpevole due volte, ma la Procura lo scorso novembre ha fatto ricorso e il procedimento va avanti. La possibilità di riscatto di Gudmundsson da parte della Fiorentina è 75% secondo la Gazzetta.