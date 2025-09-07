Gudmundsson domani a Firenze per esami approfonditi. Ma dal club filtra serenità

La notizia dolente di questi giorni di Nazionali, per la Fiorentina, riguarda Albert Gudmundsson. Uscito nel corso della sfida vinta dalla sua Islanda contro l'Azerbaigian, il fantasista viola ha timbrato il cartellino per poi farsi male alla caviglia ed essere costretto a reclamare il cambio. Le prime sensazioni in merito non parevano troppo preoccupanti e dallo stesso club viola, sottolinea stamani Tuttosport, trapela serenità. Ad ogni modo, per precauzione Gudmundsson è stato da subito in contatto con lo staff medico di Pioli e di comune accordo con la sua Nazionale si è deciso per non rischiarlo in vista del match contro la Francia, che l'Islanda giocherà martedì sera.

L'ex Genoa farà rientro domani pomeriggio a Firenze e si sottoporrà a una serie di esami più approfonditi, con i quali si chiarirà più precisamente lo stato dell'infortunio, mentre Pioli spera di poterci fare affidamento per la ripresa del campionato, atteso dal Napoli sabato prossimo al Franchi.