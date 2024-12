GUD, In lizza per il premio di atleta islandese dell'anno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

C’è anche Albert Gudmundsson nella short-list dei dieci sportivi islandesi del 2024 stilata dall’Associazione Giornalisti Sportivi del paese atlantico. L’attaccante della Fiorentina figura tra i possibili destinatari del premio di atleta dell’anno in virtù della straordinaria stagione vissuta a cavallo tra Genova e Firenze. Nell’anno che sta per concludersi, malgrado la ‘concorrenza’ dei connazionali distintisi ai Giochi Olimpici, Gudmundsson ha saputo mettersi in luce diventando il calciatore di riferimento del movimento islandese. Da gennaio Albert ha segnato 11 gol con i club (7 con il Genoa e 4 con la Fiorentina, malgrado un lungo infortunio l’abbia tenuto ai box per molte settimane) tra Serie A, Coppa Italia e Conference League. Altre quattro reti sono poi arrivate in nazionale, in occasione delle due gare di playoff contro Israele e Ucraina valide per l’accesso alla fase finale dell’Europeo della scorsa estate.

Protagonista ad agosto del passaggio dai rossoblù ai viola, Gudmundsson figura per la prima volta in corsa per il premio che verrà assegnato all’Harpa Concert Hall di Reykjavik il prossimo 4 gennaio. In famiglia tuttavia la cosa non è completamente inedita. Albert segue infatti le orme del suo bisnonno e omonimo, primo calciatore islandese a sbarcare in Italia vestendo a fine anni’ 40 la maglia del Milan, che comparve in nomination nel 1957. Due decenni più tardi anche il nonno di Albert, Ingi Björn Albersson, ebbe il medesimo onore, vedendo il proprio nome presente in top ten in ben due occasioni, nel 1976 e nel 1977.