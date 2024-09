GUD, Atterrato da poco a Fiumicino. Domani in campo per la rifinitura

Fonte: Andrea Giannattasio

Arrivano novità in merito al ritorno di Albert Gudmundsson in Italia dopo l'udienza che lo ha visto coinvolto in Islanda. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, infatti, il calciatore è da poco atterrato all'areoporto di Fiumicino ed è ora in viaggio verso Firenze. Già da domattina, quindi, l'islandese sarà a disposizione di Palladino per la rifinitura e avrà modo di conoscere anche il presidente Rocco Commisso atteso in Italia nelle prossime ore.